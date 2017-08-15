Делом о стрельбе на столичной Троещине займется военная прокуратура

Дело о стрельбе на столичной Троещине во время конфликта с участием внефракционного народного депутата Украины Сергея Мельничука будет расследовать военная прокуратура. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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«Делом будет заниматься военная прокуратура», - отметила она.

Максимец не озвучила причины, по которым Нацполиция передала это дело военной прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, в полиции Киева подтвердили факт стрельбы в Деснянском районе сегодня во время конфликта с участием Мельничука.

«Уже установлено, что стрелял не народный депутат», - сказала пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксаны Блищик.

При этом она сообщила, что личность стрелка установлена, но не смогла сказать, подтверждается ли факт, что это был помощник или охранник народного депутата Мельничука. В то же время спикер полиции отметила, что пострадавших нет.

«Стрелял человек в воздух», - отметила она и добавила, что поврежден только автомобиль, поскольку люди его окружили, и повредили стекла, колеса, но пострадавших нет.

По ее словам, именно этим автомобилем на место происшествия и прибыл Мельничук. Также Блищик отметила, что правоохранители выясняют причины возникновения конфликта. Ранее некоторые СМИ сообщили, что депутат Мельничук или его помощник устроили стрельбу на Троещине.