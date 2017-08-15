Делом о стрельбе на столичной Троещине займется военная прокуратура

20:21, 15 августа 2017
Происшествия
1323 0

Правоохранители выясняют причины возникновения конфликта.

Фото с места, где произошла стрельба / фото Facebook Евгений Шевченко

Дело о стрельбе на столичной Троещине во время конфликта с участием внефракционного народного депутата Украины Сергея Мельничука будет расследовать военная прокуратура. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Читайте такжеСтрельба с участием Мельничука: полиция подтвердила факт, активисты заявляют о возможных рейдерских разборках

«Делом будет заниматься военная прокуратура», - отметила она.

Максимец не озвучила причины, по которым Нацполиция передала это дело военной прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, в полиции Киева подтвердили факт стрельбы в Деснянском районе сегодня во время конфликта с участием Мельничука.

«Уже установлено, что стрелял не народный депутат», - сказала пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксаны Блищик.

При этом она сообщила, что личность стрелка установлена, но не смогла сказать, подтверждается ли факт, что это был помощник или охранник народного депутата Мельничука. В то же время спикер полиции отметила, что пострадавших нет.

«Стрелял человек в воздух», - отметила она и добавила, что поврежден только автомобиль, поскольку люди его окружили, и повредили стекла, колеса, но пострадавших нет.

По ее словам, именно этим автомобилем на место происшествия и прибыл Мельничук. Также Блищик отметила, что правоохранители выясняют причины возникновения конфликта. Ранее некоторые СМИ сообщили, что депутат Мельничук или его помощник устроили стрельбу на Троещине.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Стрельба с участием нардепа Мельничука
Теги: #стрельба с Мельничуком#стрельба на Троещине