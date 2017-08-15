Qatar Airways перед началом полетов в Украину запустила промо-ролик с достопримечательностями Киева

Промо-ролик призван пробудить интерес у туристов к Киеву и воспользоваться рейсом авиакомпании в украинскую столицу.

Читайте такжеКатар упростил визовый режим для украинцевВ частности, в ролике показана Киево-Печерская Лавра, памятник Богдану Хмельницкому. "Посетите некоторые из наших любимых достопримечательностей в Киеве, одном из старейших и красивейших городов Восточной Европы. Наш новый сервис в Киев начинается 28 августа", - говорится в комментарии авиакомпании.

Дебютный полетQatar Airways в Киев запланирован на 28 августа. Рейсы в аэропорт "Борисполь" будут выполняться ежедневно.

Как сообщал УНИАН, Катар упростил визовый режим для украинцев. Отныне граждане Украины могут свободно находиться в Катаре в течение 30 дней.

Справка УНИАН. Qatar Airways - национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в столице страны городе Доха. По состоянию на январь 2017 года, Qatar Airways обслуживает более 150 направлений по всей Африке, Азии, Европе, Северной Америке, Южной Америке и Океании из своего центра в международном аэропорту Хамад, что делает его одним из немногих авиаперевозчиков, который летает на все пять обитаемых континентов планеты.