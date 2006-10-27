За помощь в раскрытии взрыва во Львове дирекция рынка обещает 1 млн. грн.

За информацию, которая поможет раскрыть покушение на депутата Львовского городского совета, генерального директора львовского рынка “Шувар” Романа ФЕДЫШИНА, выплатят 1 млн. грн.

Об этом сообщил УНИАН и.о. начальника Центра общественных связей УМВДУ во Львовской области Денис ХАРЧУК.

“Лицам, которые предоставят такую информацию, правоохранительные органы гарантируют полную анонимность и защиту, если в этом возникнет необходимость”, - отметил Д.ХАРЧУК.

Как сообщил Д.ХАРЧУК, выплату средств осуществит дирекция ООО “Шувар”.

Также он сообщил, что в настоящее время правоохранительные органы отрабатывают четыре основные версии покушения на предпринимателя и депутата.

“Первоочередной является версия о том, что устранить Романа ФЕДЫШИНА собирались его конкуренты, то есть финансово-экономическая деятельность предпринимателя. Также отрабатывается версия, что “заказать” генерального директора могли некоторые работники ООО “Шувар”, а возможно, кто-то из бывших работников по мотивам личной мести. Третьим направлением отработки по данному преступлению является возможное перераспределение собственности в сфере рыночного бизнеса Львовской области”, - сообщил Д.ХАРЧУК.

Также, по его словам, милиция рассматривает и политическую версию покушения.

“В настоящее время ни одного политического следа в совершенном покушении не прослеживается. Все обстоятельства указывают на то, что маловероятно, что Романа ФЕДЫШИНА собирались устранить как депутата и политика. Однако в связи с рядом громких заявлений политических сил, в частности БЮТ, о политической подоплеке покушения – правоохранительные органы должны отработать до конца и вероятные политические мотивы совершенного дерзкого покушения на предпринимателя”, - сказал Д.ХАРЧУК.

Как сообщал УНИАН, 26 октября во Львове был взорван автомобиль Р.ФЕДЫШИНА. В результате взрыва погибла случайная прохожая – 14-летняя Мария Куцинда. Р.ФЕДЫШИН и его помощник получили ранения.