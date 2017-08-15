Логотип украинского "Евровидения" победил в известном конкурсе дизайна

Айдентика песенного конкурса получила премию Best of the best в номинации Communication Design.

Читайте такжеВпервые в истории хиты "Евровидения" появились на виниловой пластинкеСимволы конкурса "Евровидения", который проводился в Киеве в мае этого года, победили в известном конкурсе в сфере дизайна.

Так, логотип и айдентика песенного конкурса завоевали премию Best of the best в номинации Communication Design на конкурсе Red Dot Award. Это – один из самых авторитетных конкурсов промышленного и коммуникационного дизайна, пишет MMR.

В ходе мероприятия 24 эксперты оценивали более 8 тыс. креативных работ от агентств, дизайнеров и компаний из 50 стран. Лучшие работы в каждой категории получили награду Best of the Best.

Основой визуального образа логотипа и символики стало традиционное украинское намысто, а слоганом "Евровидения-2017" стала фраза Celebrate Diversity - Празднуй разнообразие!

Работа по дизайнерскому оформлению была создана объединенной командой Banda Agency и дизайн-студии Republique.