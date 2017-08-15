В Крыму суд оккупантов вынес приговор еще одному пенсионеру

Так называемый «Железнодорожный суд Симферополя» принял решение оштрафовать Ярикула Давлатова, который вышел на акцию протеста в поддержку арестованного 76-летнего крымскотатарского активиста Сервера Караметова.

Об этом адвокат Эдемем Семедляев сообщил на своей странице в Facebook.

«Давлатова Ярикул ага признали виновным и назначили штраф в размере 10000 рублей», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 8 августа во временно оккупированном Крыму российские полицейские задержали Караметова, который пикетировал «Верховный суд Крыма» в Симферополе с требованием освободить заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, незаконно задержанного в январе 2015 года. «Суд» постановил взыскать с Караметова штраф в размере 10 тыс. рублей и приговорил к 10 суткам административного ареста.

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14 августа в Симферополе четверо пожилых мужчин вышли на одиночный пикет в поддержку Караметова с плакатами: "Путин, наши дети не террористы и не экстремисты", их задержали. Также задержали людей, которые снимали пикетчиков. Всего, по данным Семедляева, были задержаны 8 активистов, в том числе правозащитница Лили Гемеджи.