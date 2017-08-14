В Крыму возросло количество задержанных на акциях в поддержку Караметова

В Крыму возросло количество задержанных на акциях в поддержку арестованного 76-летнего крымскотатарского активиста Сервера Караметова.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook адвокат Заир Смедляев.

По информации адвоката, на данный момент задержаны 8 активистов, в том числе, правозащитница Лили Гемеджи.

Как сообщил на своей странице в Facebook адвокат Эдем Семедляев, задерживают не только одиночных пикетчиков, но и проходящих мимо людей.

«Один из них (ранее задержанных – УНИАН) – пожилого возраста. Этот человек вышел к Верховному суду в знак протеста того, что задержали Сервера Караметова. Таким образом он выразил свой протест, что пожилого человека задерживают, вышел практически с таким же плакатом, который был у Сервер ага: «Путин, наши дети не террористы и не экстремисты», после чего он был задержан и доправлен сюда – в отделение милиции. Также задержали ребят, которые проходили рядом и снимали этого дедушку. Все они находятся здесь, их пытались допросить, изъяли плакаты у дедушки. Пока мы ожидаем. Они, наверное, принимают решение на высоком уровне, что же делать с этими людьми, которые в одиночном пикете заявили свой протест», - сообщил адвокат.

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Активисты сообщают, что число тех, кто начал выходить на одиночные акции протеста, возрастает.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 августа, в Симферополе четверо пожилых мужчин вышли на одиночный пикет в поддержку арестованного Сервера Караметова с плакатами: "Путин, наши дети не террористы и не экстремисты", один из них был задержан.

Позже стало известно, что в Симферополе задержали и отвезли в Железнодорожный райотдел полиции еще не менее четырех человек, вышедших на одиночные пикеты в поддержку Караметова: Ярикула Давлатова, Александра Дьячкова, Сейтумера Сейтумерова и Селима Тейфукова.

Напомним, 8 августа российские полицейские задержали 76-летнего крымскотатарского активиста Сервера Караметова, который вышел на акцию протеста к Верховному суду Крыма в оккупированном Симферополе.

Активист требовал под зданием суда, где проходит заседание по Ахтему Чийгозу, чтобы оккупанты немедленно отпустили незаконно задержанного. Караметов держал плакат с надписью: "Путин и (Аксёнов), наши дети (Ахтем Чийгоз) не террористы! Хватит обвинять крымских татар".

В отношении Караметова составили два административных протокола - за «нарушение порядка проведения одиночных пикетов» и за «сопротивление сотрудникам полиции».

Подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя приговорил Караметова к к штрафу в 10 тыс. рублей и 10 суткам административного ареста.

11 августа 2017 года в подконтрольнои Кремлю Верховном суде Крыма состоялось рассмотрение апелляционной жалобы Караметова. Решение прежней судебной инстанции оставили в силе.