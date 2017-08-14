В доме известного украинского продюсера совершили погром и забрызгали пол кровью (фото)
15:24, 14 августа 2017Общество
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Продюсер Алена Мозговая показала на своей странице в соцсети результат погрома в ее доме.
Какое-то "мурло" разбило окно, написала Мозговая / Facebook
Украинский продюсер Алена Мозговая сообщила, что в ее дом вторглись неизвестные. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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"Приехала домой, какое-то мурло разбило окно на втором этаже, влезло в дом, заляпало своей кровью пол, вроде бы ничего не взяло и вылезло через балкон... Так и не поняла цели этого "дружественного визита". Как говорят мудрые евреи, слава Богу, что только стеклопакетом взяли", - заявила она.
43-летняя Мозговая - дочь украинского композитора Николая Мозгового. Она замужем за украинским певцом Владимиром Ткаченко. Бывший муж Мозговой - певец Александр Пономарев.
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