Во Львове провели богослужение на языке жестов (видео)

Во Львове священник, который освоил язык жестов, еженедельно доносит людям с проблемами слуха молитву, исповедует и дает жизненные советы, говорится в сюжете ТСН.

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Отмечается, что для Украины это уникальная практика. Служба отличается от обычных только одним - священник все время повернут спиной к престолу и лицом к прихожанам, чтобы иметь зрительный контакт с верующими.

Сообщал УНИАН ранее, православные христиане сегодня, 14 августа, празднуют Медовый Спас. В этот день в храмах освящают воду и мед в знак благодарности Богу за новый урожай. Именно поэтому этот день называют Медовым Спасом. В народе его еще называют Первым Спасом, Спасом на воде, но чаще всего – праздником Маковея.