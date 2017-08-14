Освящение меда и начало поста: православные сегодня празднуют Медовый Спас (видео)

Православные христиане сегодня, 14 августа, празднуют Медовый Спас.

В этот день в храмах освящают воду и мед в благодарность Богу за новый урожай. Именно поэтому этот день называют Медовым Спасом. В народе его еще называют Первым Спасом, Спасом на воде, но чаще всего - праздником Маковей.

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На Маковея начинается Успенский пост. По строгости он приравнивается к Великому посту (без мясных, молочных и рыбных продуктов) и продолжается две недели (до дня Успения Пресвятой Богородицы).

В народе говорят, что Первый Спас - это проводы лета. В этот день начинают улетать ласточки.