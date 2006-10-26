Ядерный терроризм в Украине - угрозы и защита

Для Службы безопасности Украины приоритетной является работа на предупреждение каких-либо противозаконных посягательств на ядерные объекты на территории Украины.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, заявил первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО во время Второго международного форума “Физическая ядерная безопасность – меры противодействия актам ядерного терроризма”, который сегодня начал работу в Киеве.

По его словам, “базовым принципом в деятельности Службы безопасности Украины по противодействию ядерному терроризму является безусловное соблюдение международных обязательств нашего государства в сфере ядерной безопасности, нераспространение оружия массового поражения, осуществление всех надлежащих мероприятий по предупреждению правонарушений на объектах повышенной опасности”.

Принимая во внимание то, что 4 апреля 2006 года Верховной Радой Украины ратифицирована Международная конвенция по борьбе с актами ядерного терроризма, Служба безопасности Украины готова в рамках своей компетенции сотрудничать с соответствующими международными организациями с целью практической реализации предусмотренных конвенцией мероприятий. Такой подход даст возможность создать адекватные современным реалиям международные и национальные системы обеспечения безопасности использования ядерных материалов и эффективные системы предотвращения и прекращения угроз осуществления актов ядерного терроризма.

Практика проведения антитеррористических учений на атомных электростанциях под эгидой антитеррористического центра при СБ Украины свидетельствует о достаточно высоком уровне организации и координации усилий структур разного ведомственного подчинения, которые задействованы в антитеррористических мероприятиях на объектах такого рода.

Такие учения антитеррористического центра при СБ Украины в октябре этого года на Запорожской атомной электростанции впервые состоялись в многостороннем международном формате. Присутствовали эксперты из стран НАТО, соседних государств, которые наблюдали за отработкой взаимодействия правоохранительных органов и представителей местной власти в антитеррористических мероприятиях на ядерном объекте. “Международный и межведомственный механизм противодействия терроризму и задействование в этих мероприятиях органов местного самоуправления, продемонстрированные в Запорожской области, является той схемой, которую мы как Служба безопасности Украины можем взять за основу тех мер безопасности, которые позволяют говорить о том, что ядерные объекты на нашей территории надежно защищены, и в случае возникновения потенциальных угроз мы знаем, как на них адекватно реагировать”, – заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.