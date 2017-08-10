Российские силовики заблокировали улицу в селе Новокленово в оккупированном Крыму

В селе Новокленово в Белогорском районе аннексированного Крыма сегодня утром вооруженные российские силовики блокируют одну из улиц. Об этом сообщили председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, а также крымскотатарский активист Заир Смедляев.

Читайте такжеЖурналист рассказал подробности сегодняшних обысков у крымских татар: поводом стало анонимное письмо«В селе Уч Козь (ныне – Новокленово) Карасубазарского (ныне Белогорского) района Крыма вооруженные российские оккупанты блокируют одну из улиц. Похоже, очередной обыск и очередное задержание», – написал на своей странице в соцсети Чубаров.

Никаких других подробностей крымскотатарские активисты пока не приводят, на сайтах подконтрольных Кремлю силовых ведомств Крыма о каких-либо операциях в Белогорском районе также пока не сообщают.

После российской аннексии в Крыму начались массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».