Чубаров: мы не должны ждать замены Путина на другого политика
Он заявил, что Украина должна ускорить процесс замены Путина, который является "убийцей десятков тысяч украинцев".
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров выступая во время 95-го семинара Роуза-Рота в Киеве заявил, что "мы не должны ждать, пока в России произойдут изменения или осуществится замена Путина на какого-то другого политика. Мы должны сделать все для того, чтобы эти изменения как можно скорее наступили для того, чтобы создались условия для прекращения российской агрессии как против Украины, так и потенциальной агрессии против других ее соседей".
Читайте такжеПосле возвращения Крыма полуостров должны покинуть 200 тысяч россиян - ЧубаровОн подчеркнул, что Путин является "убийцей десятков тысяч украинцев" и сегодня разъезжает по всему миру. "Наши, ваши премьеры и президенты с ним здороваются. И пока мы будем этими нашими, такими двусмысленными, высказываниями, действиями, поведением пытаться решить вопрос возвращения Крыма под суверенитет Украины и остановки российской агрессии, - пока будет такая двусмысленность, - мы этого не достигнем", - подчеркнул Чубаров.
Он высказал мнение, что воссоздание территориальной целостности Украины должно происходить по единой формуле. "Мне кажется, что мы заходим дальше в тупик, когда либо говорим, либо, не говоря, думаем о том, что есть приоритеты и пошаговость: сначала Донбасс, потом Крым. Мне кажется, мы должны переходить на единую формулу для наших задач", - заявил Чубаров.
Такая формула, отметил он, должна звучать как "воссоздание территориальной целостности Украинского государства в пределах границ, признанных международным сообществом, включая Автономную республику Крым и город Севастополь". "Именно такая формула не позволит Путину подальше надеяться на оставление Крыма в составе Российской Федерации", - считает Чубаров.
Кроме этого, Чубаров выразил надежду, что к сентябрю будут готовы предложения изменений в Конституцию относительно Автономной республики Крым. "Сейчас работает рабочая группа конституционной комиссии по подготовке изменений и дополнений в Конституцию Украины относительно Автономной республики Крым. Я надеются, что в сентябре эти предложения будут готовы, и президент их внесет на рассмотрение Верховной Рады", - сказал Чубаров.
Депутат добавил, что речь идет о совершенствовании статуса Крыма с решением вопроса восстановления прав крымскотатарского народа.
"Это новый формат Крымской автономии, образованный на основе права крымскотатарского народа на самоопределение в составе Украинского унитарного государства. Он нам предоставит возможности для обеспечения прав и свобод всех людей, граждан Украины, живущих во временно оккупированном Крыму", - отметил парламентарий.
Также он высказался за необходимость усиления санкций против России, как персональных, так и секторальных, поскольку нынешних, по его мнению, недостаточно для того, чтобы заставить ее вернуться к выполнению международного права.