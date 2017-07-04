Чубаров: мы не должны ждать замены Путина на другого политика

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров выступая во время 95-го семинара Роуза-Рота в Киеве заявил, что "мы не должны ждать, пока в России произойдут изменения или осуществится замена Путина на какого-то другого политика. Мы должны сделать все для того, чтобы эти изменения как можно скорее наступили для того, чтобы создались условия для прекращения российской агрессии как против Украины, так и потенциальной агрессии против других ее соседей".

Читайте такжеПосле возвращения Крыма полуостров должны покинуть 200 тысяч россиян - ЧубаровОн подчеркнул, что Путин является "убийцей десятков тысяч украинцев" и сегодня разъезжает по всему миру. "Наши, ваши премьеры и президенты с ним здороваются. И пока мы будем этими нашими, такими двусмысленными, высказываниями, действиями, поведением пытаться решить вопрос возвращения Крыма под суверенитет Украины и остановки российской агрессии, - пока будет такая двусмысленность, - мы этого не достигнем", - подчеркнул Чубаров.

Он высказал мнение, что воссоздание территориальной целостности Украины должно происходить по единой формуле. "Мне кажется, что мы заходим дальше в тупик, когда либо говорим, либо, не говоря, думаем о том, что есть приоритеты и пошаговость: сначала Донбасс, потом Крым. Мне кажется, мы должны переходить на единую формулу для наших задач", - заявил Чубаров.

Такая формула, отметил он, должна звучать как "воссоздание территориальной целостности Украинского государства в пределах границ, признанных международным сообществом, включая Автономную республику Крым и город Севастополь". "Именно такая формула не позволит Путину подальше надеяться на оставление Крыма в составе Российской Федерации", - считает Чубаров.

Кроме этого, Чубаров выразил надежду, что к сентябрю будут готовы предложения изменений в Конституцию относительно Автономной республики Крым. "Сейчас работает рабочая группа конституционной комиссии по подготовке изменений и дополнений в Конституцию Украины относительно Автономной республики Крым. Я надеются, что в сентябре эти предложения будут готовы, и президент их внесет на рассмотрение Верховной Рады", - сказал Чубаров.

Депутат добавил, что речь идет о совершенствовании статуса Крыма с решением вопроса восстановления прав крымскотатарского народа.

"Это новый формат Крымской автономии, образованный на основе права крымскотатарского народа на самоопределение в составе Украинского унитарного государства. Он нам предоставит возможности для обеспечения прав и свобод всех людей, граждан Украины, живущих во временно оккупированном Крыму", - отметил парламентарий.

Также он высказался за необходимость усиления санкций против России, как персональных, так и секторальных, поскольку нынешних, по его мнению, недостаточно для того, чтобы заставить ее вернуться к выполнению международного права.