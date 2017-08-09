Суд в Крыму тяжелобольному 76-летнему пикетчику присудил 10 суток ареста

76-летнему крымскому татарину, который страдает болезнью Паркинсона, присудили 10 суток ареста.

Соответствующее решение принял "суд" в оккупированном Симферополе, передает Крым.Реалии.

Активиста Сервера Караметова задержали 8 августа за одиночный пикет у здания суда, где слушалось дело лидера крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза.

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"Суд" оккупантов признал Караметова виновным в сопротивлении сотрудникам полиции. Кроме того, по словам адвоката Николая Полозова, Караметова оштрафовали на 10 тыс. рублей (около 4200 грн) за пикет.

Относительно пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола. Один - за "нарушения порядка проведения одиночных пикетов", второй - за "сопротивление сотрудникам полиции".

Сервера Караметова задерживают в аннексованном Крыму уже не впервые.

Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. За три часа его отпустили после составления админпротоколов.