Арендаторы водных объектов на Житомирщине должны привести договоры в соответствие с действующим законодательством – ОГА

Арендаторы водных объектов в Житомирской области должны привести договоры в соответствие с действующим законодательством.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, об этом 9 августа сказал заместитель председателя – руководитель аппарата ОГА Алексей Ясюнецкий во время рабочего совещания с арендаторами, сельскими и поселковыми головами Попельнянского района.

«Это поручение главы администрации Игоря Гундича. За аренду водных объектов вы получаете поступления в местный бюджет. Это, прежде всего, деньги общины, за которые вы можете многое сделать, отремонтировать, реконструировать. Как пример, в селе Паволоч Попельнянского района, арендатор пруда платит 70 грн за гектар, в то время, когда он должен платить в среднем 1100-1300 грн за гектар. Так вы в бюджет получаете 14 тысяч грн за 232 га аренды, а будете получать значительно больше: более 300 тыс. грн. Все договоры должны быть перезаключены, иначе мы будем обращаться в суд с требованием их расторжения», – подчеркнул Ясюнецкий.

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Также он добавил, что перед тем, как подавать документы в областную администрацию для заключения договора аренды, лучше предварительно обратиться в управление экологии и природных ресурсов ОГА, где специалисты подскажут, соответствует ли действующему законодательству поданный арендаторами пакет документов.

Процент арендной платы будет определяться комиссионно от нормативно-денежной оценки.

Кроме этого, Ясюнецкий отметил, что берет этот вопрос под свой контроль лично. «Если вам будут поступать какие-то препятствия в заключении договора, обращайтесь лично ко мне. Я беру этот вопрос под свой контроль», - сказал он.