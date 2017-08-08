Председатель Житомирской ОГА провел личный прием граждан

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич сегодня провел личный прием граждан: часть вопросов удалось оперативно решить сразу в его кабинете.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, «помочь установить счетчик учета газа и найти строительные материалы для восстановления кровли дома, который сгорел - с такой просьбой обратилась сегодня, 8 августа, во время личного приема к председателю ОГА Игорю Гундичу жительница деревни Глубочица, мать погибшего участника АТО».

Руководитель области пообещал женщине содействие в обеспечении материалами для восстановления кровли дома.

«Что касается установки газового счетчика, то этот вопрос решился сразу на месте. Матери погибшего бойца его установят бесплатно», - отмечают в облгосадминистрации.

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Гундич рассмотрел также обращение еще от одного жителя Глубочицы, отец которого болеет гемодиализом, относительно перевозки мужчины на процедуры.

«Вашему отцу мы будем помогать. Кроме этого, в наших планах сейчас - отремонтировать часть помещения Житомирской областной стоматологической больницы, где будет 10 мест для процедур. Проектно-сметная документация уже изготовлена. Это позволит обслуживать 38 больных из Житомира и пригородных населенных пунктов и не ездить в районные больницы», – сказал Гундич.

Также он добавил, что для гемодиализа в лечебных учреждениях области используют качественные немецкие препараты.

«Много обращений во время приема поступает относительно помощи на лечение, получения земельных участков, выделение денежной помощи и другое. Все другие обращения направляются для оперативного решения соответствующим структурным подразделениям облгосадминистрации», - отмечают в пресс-службе ведомства.