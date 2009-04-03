В Харькове нашли авто инкассаторов, на котором скрылись грабители
На месте работает экспертная группа
В Харькове найден автомобиль инкассаторов Ощадбанка, на котором вчера после их расстрела и ограбления исчезли нападающие.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Центре по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.
По информации ЦОС, автомобиль Ощадбанка “ВАЗ 2109” был найден в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в 23.15 по ул. Володарской в Харькове. На месте работает экспертная группа.
Улица Володарская находится около улицы Клапцова на Холодной горе, ближе к центру Харькова, на расстоянии приблизительно 2 километров от места нападения на инкассаторов.
Как сообщал УНИАН, 2 апреля в Харькове было совершено вооруженное нападение на инкассаторов, в результате которого погибли три человека, еще одна женщина ранена.
Нападение было совершено около 18.50 вблизи отделения Ощадбанка на улице Клапцова в густонаселенном районе города на Холодной горе.
По данным ЦОС нападающие, которых было по меньшей мере двое, стреляли из автоматического оружия.
Грабители похитили 300 тыс. грн.
Подозреваемые в совершении преступления исчезли с места события на двух автомобилях: ВАЗ 2109, номера которого известны, и инкассаторском автомобиле ВАЗ 2109.
Следственно-оперативную группу лично возглавил начальник ГУ МВД Украины в Харьковской области Виктор РАЗВАДОВСКИЙ.