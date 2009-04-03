В Харькове нашли авто инкассаторов, на котором скрылись грабители

В Харькове найден автомобиль инкассаторов Ощадбанка, на котором вчера после их расстрела и ограбления исчезли нападающие.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Центре по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

По информации ЦОС, автомобиль Ощадбанка “ВАЗ 2109” был найден в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в 23.15 по ул. Володарской в Харькове. На месте работает экспертная группа.

Улица Володарская находится около улицы Клапцова на Холодной горе, ближе к центру Харькова, на расстоянии приблизительно 2 километров от места нападения на инкассаторов.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в Харькове было совершено вооруженное нападение на инкассаторов, в результате которого погибли три человека, еще одна женщина ранена.

Нападение было совершено около 18.50 вблизи отделения Ощадбанка на улице Клапцова в густонаселенном районе города на Холодной горе.

По данным ЦОС нападающие, которых было по меньшей мере двое, стреляли из автоматического оружия.

Грабители похитили 300 тыс. грн.

Подозреваемые в совершении преступления исчезли с места события на двух автомобилях: ВАЗ 2109, номера которого известны, и инкассаторском автомобиле ВАЗ 2109.

Следственно-оперативную группу лично возглавил начальник ГУ МВД Украины в Харьковской области Виктор РАЗВАДОВСКИЙ.