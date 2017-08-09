Нардеп возмущена "адской" поездкой в поезде "Укрзализныци": на верхних полках +50°, постель воняет (фото)

Депутат от "Народного фронта" Виктория Сюмар осталась недовольна сервисом в украинском поезде Константиновка - Харьков. Впечатлениями от поездки она поделилась на своей странице в Facebook.

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"Измученные и "в мыле". На верхних полках температура градусов 50, постель застиранная и откровенно воняет. И у проводников как раз закончилась вода. Хоть умирай от жажды", - говорится в ее сообщении.

Нардеп рассказала, что половина пассажиров - военнослужащие, которые едут в отпуск из зоны АТО.

Сюмар отметила, что реформы в "Укрзализныце" будут тогда, когда вагоны модернизируют, постель будет чистой, вода не будет проблемой и когда все важные направления будут обеспечены качественными поездами.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян без предупреждения проехался в плацкартном вагоне из Киева в Днепр.