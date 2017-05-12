"Бранджолина-2": Голливуд заговорил о возможной отмене развода Питта и Джоли

Популярная голливудская пара Анджелина Джоли и Брэд Питт может отменить свой развод. Об этом сообщает издание "Hollywood Life".

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По словам инсайдеров, Джоли и Питт снова видятся. Пара встречается несколько раз в неделю. "Постепенно старые чувства возвращаются. Сейчас они настолько открыты друг перед другом, как никогда не были, и это похоже на то, что они снова встречаются", - сообщает источник.

Скорее всего, звездная пара возобновила общение по той причине, что теперь они живут близко друг от друга. "Брэд и Энджи пока скрывают свои возрожденные отношения, потому что не хотят запутывать детей. Благополучие детей - их приоритет, пишет Styler,

Брэд до сих пор любит Анджелину, и она тоже его любит. Она видит, как он старается, и это ее покоряет", - рассказывает инсайдер. Напомним, Джоли купила особняк рядом с домом Питта. В новом доме Джоли есть шесть спальных комнат, десять ванных, библиотека, тренажерный зал и бассейн.