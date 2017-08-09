В Житомире откроют анонсированный главой ОГА Гундича реперфузионный центр для пациентов с инфарктами

В Житомире откроют реперфузионный центр для пациентов с инфарктами. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, современный реперфузионный центр для лечения больных в предынфарктном состоянии и больных с острым инфарктом планируют открыть в Житомире уже скоро. Начало работы такого центра в Житомирской областной клинической больницы им. О.Гербачевського ранее анонсировал председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич.

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Начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик проверил ход выполнения ремонтных работ в помещении кардиохирургического отделения больницы, где будет находиться реперфузионный центр.

По его словам, на ремонт помещения для такого современного центра, в котором помощь одновременно смогут получить 12 пациентов, из областного бюджета выделено 1,9 млн гривен. До 24 августа этого года планируют завершить ремонтные работы и установить оборудование на сумму более 6,2 млн грн.

«Реперфузионный центр с современным оборудованием позволит спасать ежегодно сотни жизней жителей области. Для начала планируем охватить пациентов из 50-километровой зоны, затем со 100-километровой, а впоследствии больных со всей Житомирской области. Почти все необходимое оборудование закуплено. В частности, это 3 дыхательные аппараты, 12 прикроватных кардиомониторов, многофункциональные прикроватные панели с кислородными розетками, специальные рециркуляторы воздуха, дефибриллятор, шприцевые насосы», - цитирует пресс-служба Житомирской ОГА заведующего кардиохирургическим отделением больницы Николая Кушнира.

Для работы реперфузионного центра в режиме 24 часа в сутки требуется квалифицированный медперсонал в количестве около 50 человек.

В общем, в Житомирской области ежегодно регистрируется около 1000 инфарктов. Из них 70% - с высоким риском смертности. В Украине в среднем возникает 50 000 инфарктов в год.

Как сообщал УНИАН, агентство регионального развития Житомирской области теперь официально зарегистрировано как юридическое лицо. Агентство будет заниматься привлечением инвестиций и развитием экономики области.