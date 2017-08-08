Агентство регионального развития Житомирской области официально зарегистрировано как юридическое лицо - ОГА

14:17, 08 августа 2017
Общество
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Агентство регионального развития Житомирской области, которое будет заниматься привлечением инвестиций и развитием экономики области, уже официально зарегистрирована как юридическое лицо.

Директор агентства регионального развития Житомирской области Артем Сачук

Агентство регионального развития Житомирской области, которое будет заниматься привлечением инвестиций и развитием экономики области, уже официально зарегистрирована как юридическое лицо. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на директора агентства, хэдхантера по привлечению инвестиций Артема Сачука.

«Агентство уже официально зарегистрировано в юстиции как юридическое лицо. Теперь имеем усиленно работать над выполнением задания председателя ОГА по привлечению инвестиций и развитию экономики области», - отметил Сачук.

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В Едином государственном реестре указывается, что указанное агентство может заниматься следующими видами деятельности: предоставление комбинированных офисных административных услуг; организация конгрессов и торговых выставок; регулирования и содействие эффективному ведению экономической деятельности, и тому подобное.

С полным перечнем вопросов, которыми будет заниматься Агентство регионального развития Житомирской области, можно ознакомиться на сайте Житомирской ОГА.

Как сообщал УНИАН, недавно Артем Сачук стал победителем конкурса на должность хэдхантера.

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Теги: #Агентство регионального развития Житомирской области