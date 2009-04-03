В профсоюзе говорят, что шахтеры «Дзержинскуголь» - на грани взрыва

Шахтеры госпредприятия «Дзержинскуголь» из-за невыплаты заработной платы находятся на грани социального взрыва, заявляет председатель Дзержинской территориальной организации Профсоюза работников угольной промышленности Украины Василий ЩЕРБАНЬ.

Об этом УНИАН сообщила сегодня пресс-служба ПРУП.

По его словам, в трудовых коллективах ГП «Дзержинскуголь» ситуация на грани социального взрыва, уже начало апреля, а люди до сих пор не получили зарплату или хотя бы ее часть за февраль. "Причем перспектив ее выплаты нет никаких", - отметил В.ЩЕРБАНЬ.

Он сообщил, что "бюджетных денег по статье господдержка на себестоимость в объединение не поступило ни копейки, а собственных средств от реализации угольной продукции после резкого падения цены на уголь в 3 раза - до 458 грн. (без НДС) - едва-едва хватает на половину месячного фонда оплаты труда». Лидер ПРУП посетовал, что «на все обращения и законные требования Дзержинского теркома профинансировать хотя бы основные статьи в отраслевом министерстве «кормят» людей «завтраками».

Глава профсоюзов акцентировал, что критическая ситуация с невыплатой заработной платы еще более усугубляется угрозой полной остановки производства и добычи угля, так как «совершенно не финансируется развитие предприятий». «Не вложив сегодня средства на капитальное строительство и техническое перевооружение, завтра невозможно будет заработать деньги на оплату труда шахтеров, производство просто остановится. Серьезность сложившейся ситуации понимает каждый человек, связанный с угольной промышленностью, только в министерстве не замечают или делают вид, что не замечают нависшую над отраслью катастрофу», - подчеркнул В.ЩЕРБАНЬ, добавив: «Чтобы не остановились шахты, помимо ввода новых лав, необходимы двигатели, взрывчатка, металл, метизы, зубки, молотки и т.д. И причем это необходимо сегодня, потому что оборудование ежедневно выходит из строя».

Также лидер ПРУП сообщил, что у «Дзержинскугля» долги за материально-техническое снабжение достигли уже 27 млн. грн., за льготное бытовое топливо – 4 млн. грн.

Он предупредил, что сейчас в ГП «Дзержинскуголь» из-за долгов за энергоснабжение вновь может повториться январско-февральская ситуация с отключением электроэнергии на шахтах до экологической брони. По словам В.ЩЕРБАНЯ, на погашение долгов перед ГП «Укрэнергоуголь» госпредприятию «Дзержинскуголь» было выделено всего 11 млн. грн., которых хватило только на то, чтобы заплатить за потребленное электричество в марте, а за январь и февраль долг так и остался. «В апреле ситуация повторится, так как собственных средств нет, а бюджетные не выделяют», - отметил В.ЩЕРБАНЬ.