Литературный фестиваль «Просто так» пройдет в десятый раз

В Коростене Житомирской области 16 мая пройдет Всеукраинский литературный фестиваль «Просто так».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе информационно-консультативного обеспечения Коростенского городского совета.

Единственный в Украине фестиваль современной литературы будет проходить в Коростене уже десятый год подряд для пропаганды украинской современной литературы и привлечения молодежи к написанию произведений, сообщили в горсовете.

Принять участие в фестивале может каждый желающий, поскольку состав претендентов не ограничивается возрастом и уровнем образования.

Победители фестиваля будут определяться в шести номинациях - поэзия, проза, литературная критика, юмор и сатира и произведения для детей. В отдельную номинацию выделено творчество детей (до 16 лет). В каждой номинации жюри определит победителей, которые получат премии и ценные призы. Все номинанты смогут побороться за гран-при - в этом году это 1 тыс. грн. и ноутбук, а главная премия фестиваля - 5 тыс. грн. и ноутбук.

Накануне фестиваля - 15 мая - во второй раз пройдет художественная акция «Литература свежего воздуха», где все желающие смогут собраться и продемонстрировать свои творческие достижения, а определенные самими же участниками победители получат возможность выйти на «большую» фестивальную сцену и посоревноваться за премии и призы.

Всеукраинский литературный фестиваль «Просто так» проходит при поддержке городской власти Коростеня, еженедельника «Зеркало недели» и отечественного производителя компьютеров фирмы «Диавест». Информационные спонсоры фестиваля – «Зеркало недели», «Літературна Україна» и информационное агентство УНИАН.