В Днепре велосипедисты устроили "лежачий протест" (фото)

В центре Днепра велосипедисты устроили «лежачий протест», пытаясь привлечь внимание общественности к проблеме гибели велосипедистов на дорогах. В акции приняли участие несколько десятков человек, передает Радио Свобода.

Собираясь на акцию, в руках они держали плакаты с надписями «Хватит нас убивать!», «Зеленый свет жизни!», «Я хочу жить!».

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Затем, по команде организаторов, участники акции легли на асфальт возле своих велосипедов, символически изображая тела сбитых на дороге велосипедистов. Один из организаторов – накрылся пленкой.

Акция призвана привлечь внимание общественности к смерти велосипедистов на дорогах.

По словам координатора акции Алексея Брусницина, кроме того, велосипедисты пытаются привлечь внимание властей и общественности к проблеме улучшения велоинфраструктуры в городе. По его словам, в Днепре до сих пор есть районы, некомфортные для велолюбителей.

В то же время участники акции отметили, что понимают и собственную ответственность за безопасность движения на дорогах. В частности, по их словам, велосипедисты, которые не знают правил дорожного движения, – в группе риска.