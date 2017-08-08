Лесной пожар в Херсонской области локализован - ГСЧС

Пожар на территории Кардашевского лесничества Голопристанского района Херсонской области локализован, сегодня наблюдаются лишь отдельные очаги тления.

Читайте такжеСпасатели предупреждают о пожарной опасности в УкраинеОб этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве напомнили, что 7 августа вблизи с. Малые Копани Голопристанского района, на территории Кардашевского лесничества Голопристанского лесного хозяйства на площади примерно 2,5 га возникло возгорание лесной подстилки. В 13:30 пожар локализован.

«По состоянию на утро 8 августа открытого горения нет, наблюдаются отдельные очаги тления», - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 18 единиц техники и 47 человек.