Лесной пожар в Херсонской области локализован - ГСЧС
По состоянию на сегодняшнее утро открытого горения нет, но наблюдаются отдельные очаги тления.
Пожар на территории Кардашевского лесничества Голопристанского района Херсонской области локализован, сегодня наблюдаются лишь отдельные очаги тления.
Читайте такжеСпасатели предупреждают о пожарной опасности в УкраинеОб этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве напомнили, что 7 августа вблизи с. Малые Копани Голопристанского района, на территории Кардашевского лесничества Голопристанского лесного хозяйства на площади примерно 2,5 га возникло возгорание лесной подстилки. В 13:30 пожар локализован.
«По состоянию на утро 8 августа открытого горения нет, наблюдаются отдельные очаги тления», - говорится в сообщении.
К тушению пожара привлечены 18 единиц техники и 47 человек.