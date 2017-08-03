Арест бойфренда певицы Астафьевой: предпринимателя обвиняют в хищении 27 миллионов

Любимого украинской певицы Даши Астафьевой Артема Кима подозревают в хищении 27 млн грн НАЭК «Энергоатом». Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

Издание сообщает, что НАБУ обнародовало информацию относительно предпринимателя (Артема Кима, согласно информации источников), которого подозревают в хищении 27 млн грн ГП НАЭК "Энергоатом", а не за "завладение 94,2 млн гривен, выделенными на проект "Качественная вода", как ранее сообщала САП.

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Совершение преступления квалифицировано по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

Сама же избранница Кима – певица Даша Астафьева никак не комментирует информацию.

Напомним, что 2 августа НАБУ задержало избранника певицы. Сообщалось, что меру пресечения Артему будут выбирать третьего августа, сейчас ведутся следственные действия.