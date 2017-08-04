Полторак рассказал о параде ко Дню Независимости: будет 4,5 тысячи военных и более 70 единиц техники

В этом году в военном параде ко Дню Независимости Украины примут участие 4,5 тысячи военнослужащих, будет представлено более 70 единиц техники.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время репетиции парада ко Дню Независимости Украины, который транслировал канал "112".

"Всего в параде в этом году принимают участие 4,5 тысячи военнослужащих. Из них более тысячи - это те военнослужащие, которые в разное время принимали участие в проведении антитеррористической операции, участвовали в боевых действиях", - сказал он.

Министр также добавил, что в этом году на Майдане Незалежности будет выставлено более 70 единиц техники, из которых 25 единиц - это новые образцы техники.

"Особенностью этого парада будет и то, что впервые указом президента воинским частям и соединениям, которые проявили мужество и героизм, и особенно отличились в ходе боевых действий, будет присвоено почетное наименование. Таких будет 8 частей Вооруженных Сил и по одной части - Национальной гвардии и пограничной службы ", - сообщил Полторак.

Что касается новых образцов техники он уточнил, что речь идет, в частности, о системах залпового огня, бронированную технику и средства разведки.

Полторак также сообщил, что планируется представление нового варианта формы одежды для роты Почетного караула. Кроме того, будет модернизирована форма одежды практически для всех участников парада.