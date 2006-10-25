Кабмин вернул себе полномочия

Кабинет Министров Украины вернул себе полномочия по управлению корпоративными правами государства в государственной акционерной компании «Хлеб Украины» и национальной акционерной компании «Украгролизинг».

Соответствующее постановление Кабмина от 25 октября № 1473 размещено на правительственном портале.

Согласно документу, правительство отменило свое прежнее постановление от 14 июля т.г. (№978) которым передавало полномочия по управлению корпоративными правами указанных компаний Минагрополитики.

Справка УНИАН. ГАК «Хлеб Украины» образована в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №1000 от 22 августа 1996 года. Компания обеспечивает интересы государства при закупках в государственные ресурсы по госзаказу зерна, элитных и сортовых семян, его хранение и распределение между потребителями по согласованию с Кабмином.

Производственные мощности предприятий ГАК (за исключением предприятий, переданных в сферу управления Госкомрезерва и в оперативную аренду): мельницы заводов - 1422,5 тыс. тонн производства муки в год; заводов по производству круп - 76,4 тыс. тонн в год, комбикормовых заводов - 848,0 тыс. тонн в год; емкости по хранению зерна - 4833 тыс. тонн, пропускная способность портовых элеваторов - 2100 тыс. тонн в год.

НАК "Украгролизинг" создана в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 11 апреля 2001 года (№354) во исполнение Указа Президента от 23 февраля 2001 года (№111). Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия "Украгролизинг", созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

Компания имеет более 25 филиалов в Украине. В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции. Всего в состав компании входит 64 предприятия.