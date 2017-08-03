"Вы заставили Москву кричать как с*ку": Мэрилин Мэнсон "отжег" с политическим заявлением в Киеве (фото, видео)

Дворец Спорта, в котором выступал музыкант, был заполнен до отказа. Среди преданных поклонников были и панки в грубых нарядах, и девушки в юбках и платьях, и офисные работники, которые приехали на концерт кумира в костюмах.

Мэнсон появился на сцене при полном параде – в черном плаще, с черными губами, с инфернальным макияжем.

Реквизиты, которые сопровождали выступление "великого и ужасного" были не менее эпатажные – два перевернутых креста, нож-микрофон, костыли.

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К слову, в перерывах между исполнением песен, Мэрилин активно общался с залом. В частности "король хоррора" коснулся темы войны между Украиной и Россией. Так, со сцены он произнес: "Не хочу быть политизированным, но вы заставили Москву кричать, как вашу с*ку".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, не все фанаты Мэнсона смогли попасть на начало шоу из-за сбоя системы билетов.