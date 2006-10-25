ЛАЗ заявляет, что горит не он

15:03, 25 октября 2006
Общество
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Сообщение пресс-службы

Пресс-служба Львовского автомобильного завода разослала СМИ свой пресс-релиз, текст которого  мы наводим без изменений:

"Информация, которая распространена в некоторых средствах массовой информации о том,  что на ЛАЗе пожар, не соответствует действительности.

Горит территория, принадлежащая ОАО ГМП, которая отделена от территории ЛАЗа и является самостоятельным предприятием с 1991 года.

Руководство завода расценивает действия некоторых СМИ, как спланированную провокацию. Поэтому, за последующее распространение неправдивой и непроверенной информации, наносящей ущерб имиджу ЛАЗа, руководство предприятия будет вынуждено привлечь к ответственности ее распространителей."

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