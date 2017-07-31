За первый месяц работы дорожная полиция зафиксировала свыше 12 тысяч админнарушений, - МВД

Дорожная полиция за первый месяц работы зафиксировала свыше 12 тыс. административных нарушений. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице МВД в Facebook.

"ПОЛИНА (полиция против домашнего насилия) предупредила около 400 случаев домашнего насилия за первый месяц работы! А дорожная полиция за первый месяц работы зафиксировала свыше 12 тыс. админнарушений!", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеНовая дорожная полиция на дорогах: чего опасаться водителям?

Как отмечали в пресс-службе ведомства ранее, также в течение первого месяца работы сотрудники дорожной полиции проработали 1796 вызовов на специальную линию полиции "102".

Напомним, в Украине с 12 июня запустили первые патрули дорожной патрульной полиции. Они патрулируют трассы национального и международного значения.