За первый месяц работы дорожная полиция зафиксировала свыше 12 тысяч админнарушений, - МВД
За соответствующий период "Полиция против домашнего насилия" предупредила около 400 случаев домашнего насилия.
Дорожная полиция за первый месяц работы зафиксировала свыше 12 тыс. административных нарушений. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице МВД в Facebook.
"ПОЛИНА (полиция против домашнего насилия) предупредила около 400 случаев домашнего насилия за первый месяц работы! А дорожная полиция за первый месяц работы зафиксировала свыше 12 тыс. админнарушений!", - отмечается в сообщении.
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Как отмечали в пресс-службе ведомства ранее, также в течение первого месяца работы сотрудники дорожной полиции проработали 1796 вызовов на специальную линию полиции "102".
Напомним, в Украине с 12 июня запустили первые патрули дорожной патрульной полиции. Они патрулируют трассы национального и международного значения.