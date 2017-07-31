44% читателей УНИАН возмущены ситуацией с лишением Саакашвили украинского гражданства – опрос

Так, согласно результатам опроса на сайте УНИАН, 44% наших читателей возмущены ситуацией с лишением Михеила Саакашвили украинского гражданства, и считают это банальным сведением политических счетов.

В то же время 32% опрошенных считают это правильным решением, и убеждены: если экс-президент Грузии намеренно скрыл факты во время получения гражданства – он должен за это ответить.

При этом 12% респондентов ответили, что лучше бы гражданство отбирали у предателей Украины, которые поддерживают антиукраинскую политику России.

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6% считают такое решение неправильным, ведь зачем было приглашать Саакашвили в Украину, чтобы потом лишать гражданства.

Столько же - еще 6% - считают, что было бы неплохо, если бы Украина так же быстро принимала решения по предоставлению гражданства иностранцам, которые воюют за нее в АТО.

Всего в опрос УНИАН приняли участие около 6 тысяч человек.

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Как сообщал УНИАН, 26 июля 2017 года стало известно, что Михеила Саакашвили лишили украинского гражданства. Сам документ в АПУ не показали из-за того, что он содержит конфиденциальную информацию.

При этом на родине Саакашвили, где против него заведены уголовные дела, уже просят его экстрадиции из Украины.