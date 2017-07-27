Как вы относитесь к ситуации с лишением Саакашвили украинского гражданства? – опрос УНИАН

26 июля 2017 года стало известно, что экс-президента Грузии Михеила Саакашвили лишили украинского гражданства.

В Администрации президента Украины эту информацию подтвердили только на следующее утро. Там сообщили, что глава государства Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Михеила Саакашвили, и подчеркнули, что согласно законодательству о защите персональных данных, этот нормативный акт не подлежит опубликованию, поскольку содержит конфиденциальную информацию.

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Напомним, Михеил Саакашвили получил украинское гражданство 29 мая 2015 года и на следующий день был назначен главой Одесской ОГА приказом президента Украины Петра Порошенко. Впрочем, уже 7 ноября 2016 года Саакашвили сообщил о своем решении подать в отставку с этой должности. Среди причин своей отставки Саакашвили назвал закрытие Центра админуслуг, саботаж центральной власти при назначении глав райгосадминистраций и поддержку "кланов, родом из 90-х".

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Поскольку ситуация с Саакашвили вызвала серьезный общественный резонанс, УНИАН решил спросить у своих читателей, как они относятся к лишению Саакашвили украинского гражданства.