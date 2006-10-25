Земфира попала в ДТП

Еженедельник "Жизнь" сегодня рассказывает об автокатастрофе, в которую попала популярная исполнительница Земфира Рамазанова. Инцидент произошел в центре Москвы, на улице Спиридоновка, где средь бела дня в шикарный черный "БМВ" артистки на полном ходу врезалась серебристая "Шкода Октавия", за рулем которой находился мужчина. От удара автомобиль Земфиры развернуло и протащило на перекресток, при этом бампер "бумера" был разбит вдребезги, а "Шкода" отделалась царапинами на левом боку. Выйдя из машины, певица тут же позвонила сотрудникам ГАИ, в страховую компанию, а также своей близкой подруге Ренате Литвиновой, на свидание с которой она и спешила. Та примчалась почти одновременно с гаишниками, а затем приехали страховщики, у которых Рамазанова заполнила все необходимые бумаги. В ходе разбирательств ДТП выяснилось, что машина певицы двигалась со скоростью 12 км/ч, а "Шкода", которая ехала по главной дороге, разогналась до 82 км/ч, и Земфира попросту ее не заметила. Заполнив документы, артистка передала ключи от своего "БМВ" водителю Литвиновой, а затем села за руль "Ягуара" подруги и умчалась в сторону своего дома, тогда как шофер "Шкоды" остался ждать эвакуатора, пишет издание.

Утро.ру