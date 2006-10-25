В Москве ограбили квартиру первого вице-спикера Госдумы

В Москве ограблена квартира первого вице-спикера Госдумы Любови Слиски. Слиска обнаружила ограбление в воскресенье, вернувшись в Москву из командировки. По мнению депутата, злоумышленники забрались к ней в квартиру в ночь с пятницы на субботу. Известно даже приблизительное время, когда могло произойти ограбление, - между двумя и тремя часами ночи.

По словам Слиски, некоторые украденные вещи представляют для нее большую ценность. Среди похищенного - подарки, сделанные к юбилею. По информации газеты "Твой день", из квартиры на улице Улофа Пальме воры унесли с собой дорогие ювелирные украшения, хранившиеся дома деньги и даже наградной пистолет вице-спикера. Они собирались похитить и 100-килограммовый сейф, однако смогли донести его только до порога.

По информации газеты, размер причиненного ущерба пока не определен. Издание пишет, что воры, скорей всего, действовали по наводке, которую мог дать обслуживающий персонал или знакомые Слиски.

Лента.ру