Суд удовлетворил иск Святогорской Лавры

Сегодня городской суд Славянска Донецкой области удовлетворил исковые требования Святогорской Свято-Успенской лавры к народному депутату Валентину ЗУБОВУ (Блок Юлии Тимошенко).

Как сообщили УНИАН в суде, исковые заявления представителей Лавры удовлетворены в полном объеме.

В соответствии с решением суда, должен быть снесен второй этаж, который надстроен над зданием, принадлежащем депутату. Кроме того, должны быть убраны дополнительные опоры здания, захватывающие часть территории Лавры.

В.ЗУБОВ уже заявил, что обжалует решение суда. "Мои адвокаты уже готовят документы, чтобы оспорить это решение в апелляционном суде", - отметил он.

Как сообщалось, В.ЗУБОВ, согласно решениям Святогорского горсовета от 2004-2005 гг., получил в аренду, а потом в собственность земли на территории Святогорской Лавры.

В начале октября этого года председатель Союза православных граждан Украины Валерий КАУРОВ заявил, что В.ЗУБОВ продолжает проводить работы по реконструкции выкупленного здания на территории Святогорской Лавры, несмотря на решение Святогорской горсовета об отмене ранее принятых решений, связанных с выкупом земли и реконструкцией размещенного на ней помещения, а также постановление Славянского суда о прекращении работ до вынесения решения суда относительно этого конфликта.