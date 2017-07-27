Во Львове почтили память жертв Скниловской трагедии (фото)
27 июля 2002 года на авиашоу на Львовщине погибли 78 человек, в том числе 28 детей.
Во Львове почтили память жертв Скниловской трагедии. В годовщину трагедии родственники погибших собрались возле часовни Всех святых украинского народа, которая находится недалеко от аэродрома. Ее построили в первую годовщину после трагедии. Здесь состоялось Богослужение, а также панихида по погибшим, сообщает газета "День".
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На мемориальном комплексе священники также отслужили панихиду по погибшим и освятили мемориальные плиты. После этого люди разъехались по кладбищам почтить память погибших.
Как сообщал УНИАН, 15 лет назад произошла Скниловская трагедия. Во время авиашоу во Львовской области истребитель Су-27 УБ упал в толпу зрителей. В результате трагедии погибли 78 человек, среди них 28 детей, еще 250 человек получили ранения. Это крупнейшая катастрофа в истории авиашоу по количеству погибших.