Сегодня исполняется 15-я годовщина Скниловской трагедии (видео)

15 лет назад произошла Скниловская трагедия. Во время авиашоу во Львовской области истребитель Су-27УБ упал в толпу зрителей. В результате трагедии погибли 78 человек, среди них 28 детей, еще 250 человек получили ранения. Это крупнейшая катастрофа в истории авиашоу по количеству погибших.

Пилоты самолета катапультировались и остались живы. Причиной аварии была названа ошибка пилотов. Они выполняли сложнейшие трюки без предварительной подготовки. Летчики отсидели 14 и 8 лет и уже вышли на свободу.

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Трех генералов ВСУ приговорили к 4, 5 и 6 лет заключения и штрафам. Один из них продолжает работать в Военно-воздушных силах Украины. Ни один из осужденных так и не признал собственной вины. Родственники погибших обратились в Европейский суд по правам человека. Суд признал, что украинская власть провела независимое и беспристрастное расследование.