В Житомире вручили государственные награды жителям области - участнику АТО, врачу, инженеру, аграрию и работнику сферы услуг (фото)

В Житомире вручили государственные награды жителям области - участнику АТО, врачу, инженеру, аграрию и работнику сферы услуг. Как передает корреспондент УНИАН, награды жителям области во время сессии областного совета вручили председатель облгосадминистрации Игорь Гундич и председатель областного совета Владимир Ширма.

Читайте такжеНачала работу двенадцатая сессия Житомирской областной радыПодробнее об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Орденом «За заслуги» III степени (посмертно) награжден Виноградский Андрей Данилович – участник антитеррористической операции, военный капеллан (г. Житомир).

Также указами президента Украины за многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в развитие национальной культуры и образования, жилищно-коммунального хозяйства, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм присвоены почетные звания:

«Заслуженный работник сельского хозяйства Украины» Боровцу Ивану Ивановичу – руководителю частно-арендного сельскохозяйственного предприятия «Великояблунецкое» ( Емильчинский район Житомирской области).

«Заслуженный врач Украины» Кутишенко Максиму Сергеевичу – главному врачу Житомирского областного наркологического диспансера.

«Заслуженный лесовод Украины» Кравчук Татьяне Михайловне – ведущему инженеру государственного предприятия «Малинское лесное хозяйство»

«Заслуженный работник сферы услуг Украины» Очеретнюк Алле Ивановне – почтальону отделения Центра почтовой связи №2 Житомирской дирекции Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта».

Сессия областного совета продолжается.