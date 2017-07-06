Президент Петр Порошенко наградил 159 военнослужащих Вооруженных сил Украины, проявивших мужество при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженно выполнявших воинский долг.

Читайте такжеПорошенко вручил государственные награды 21 военному медику Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, один военный награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени, один - орденом Богдана Хмельницкого III степени, пятеро защитников награждены орденом «За мужество» III степени, двое - медалью «За воинскую службу Украине», 150 военных - медалью «Защитнику Отечества».

Командир инженерно-саперной роты группы инженерного обеспечение 72-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Север» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, капитан Евгений Сарнавский награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени посмертно. Капитан принимал участие в антитеррористической операции с мая по август, с сентября 2014 по июнь 2016 года, с октября 2016 по июнь 2017 года.

В период с 2015 по 2016 годы Сарнавский неоднократно возглавлял группу саперов, которые разминировали местность возле города Докучаевск, села Гранитное Донецкой области. В июне 2016 года капитан выполнял боевую задачу по разминированию местности в районе поселка Каменка, во время которого группа саперов под его командованием выдвигалась к взводному опорному пункту по лесополосе. Сарнавский приказал группе двигаться за ним на расстоянии 20-25 метров. От передвижения группы сработало радиоуправляемое взрывное устройство, установленное диверсионно-разведывательной группой противника. Благодаря решению Сарнавского его группа не понесла потерь, но капитан получил тяжелые ранения.

Орденом Богдана Хмельницкого III степени также посмертно награжден старший офицер отделения специального назначения 12-го отдельного мотопехотного батальона 72-й механизированной бригады оперативного командования «Север» Сухопутных войск ВСУ капитан Анатолий Потехин.

С 22 февраля по 7 июня 2017 года он выполнял боевые задачи в зоне АТО. В начале июня этого года капитан Потехин проводил пешую разведку местности и инженерную разведку в районе поселка Каменка, где в результате срабатывания взрывчатки получил многочисленные ранения, несовместимые с жизнью. Благодаря проявленному героизму, самоотверженности и мужеству капитана группа отделения специального назначения выполнила поставленную задачу и получила необходимые разведывательные данные о местоположении сил и средств противника.

Орденом «За мужество» III степени награжден старший преподаватель кафедры физического воспитания, специальной физической подготовки и спорта Национальной академии Сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного майор Василий Дзяма. Майор участвовал в АТО с 15 апреля по 2 сентября 2014 года, выполнял боевые задачи на передовых позициях в составе 80-й отдельной аэромобильной бригады в должности помощника командира аэромобильно-десантного батальона по разведке. В частности, принимал участие и в обороне Луганского аэропорта, лично руководил ведением боевых действий во время рейда в аэропорт и проведением операции по его разблокированию.

Благодаря умелым действиям Дзямы была захвачена трасса от поселка Хрящеватое до села Новоанновка и освобождены от оккупантов населенные пункты Георгиевка, Лутугино, Хрящеватое, Новосветловка, Новоанновка. На протяжении 135 дней офицер выполнял боевые задачи по защите Луганского аэропорта. 31 августа 2014 года во время артиллерийского обстрела, недалеко от бункера взорвался снаряд артиллерийской системы «Тюльпан». В результате взрыва Дзяма получил ранения и контузию. Несмотря на ранения, он остался вместе со своими солдатами, под обстрелами обеспечил безопасный отвод подчиненного личного состава из аэропорта в город Лутугино.

Сейчас боевой опыт, приобретенный во время участия в антитеррористической операции, Дзяма внедряет в учебный процесс при проведении занятий с курсантами, слушателями курсов переподготовки и повышения квалификации, которые проходят подготовку в Национальной академии Сухопутных войск.