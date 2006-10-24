Мороз: как научиться защищать национальные интересы

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ считает полезным использование опыта Республики Корея в защите национальных интересов, в частности, во Всемирной торговой организации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал сегодня в Киеве на встрече с председателем Национальной Ассамблеи Республики Корея ЛИМ Чаэ Джунгом.

Во время встречи был обсужден широкий круг вопросов двусторонних отношений. В частности, ЛИМ Чаэ Джунг выразил убеждение, что межпарламентские отношения будут углубляться, что положительно отразится на двусторонних отношениях в целом. Он отметил значительные успехи в развитии политических и экономических украинско-корейских отношений. По его словам, взаимный уровень товарооборота между нашими странами составляет около 1 миллиарда долларов в год.

Председатель ВР также разделяет мнение о необходимости углубления и расширения экономического сотрудничества, в частности, в сфере высоких технологий.

ЛИМ Чаэ Джунг также выразил мнение о необходимости в рамках расширения межгосударственного сотрудничества, подписать соглашение о сотрудничестве в туристической сфере и в области высоких технологий, учитывая значительный потенциал наших стран в этой сфере.

Стороны также высказались за расширение взаимного инвестирования. ЛИМ Чаэ Джунг сообщил, что в 2010 году в Корее запланировано проведение Международного экономического форума. В связи с этим он пригласил украинских бизнесменов принять участие в этом мероприятии.

ЛИМ Чаэ Джунг также сообщил, что в декабре текущего года запланирован визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Республику Корея. Он пригласил председателя Верховной Рады Украины посетить Корею с официальным визитом в удобное для него время.

А.МОРОЗ выразил надежду, что во время визита Президента Украины в Республику Корея может быть подписан ряд двусторонних соглашений, которые будут ратифицированы Верховной Радой, что придаст новый импульс межгосударственным отношениям.

Во время встречи также был обсужден вопрос сотрудничества в гуманитарной сфере. В частности, ЛИМ Чаэ Джунг сообщил, что в Украине проживает около 30 тысяч этнических корейцев. А.МОРОЗ заверил, что украинская власть будет обеспечивать корейской диаспоре все условия для обеспечения ее культурных и бытовых потребностей.