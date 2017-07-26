Почти 40% украинцев поддерживают создание Единой Поместной Церкви - опрос

Согласно результатам исследования, проведенного 8-16 июля 2017 года, 37% опрошенных граждан поддерживают создание Единой Поместной церкви в Украине, 18% – против этой инициативы, еще 23% заявили, что им или безразличен это вопрос, или вообще не определились с ответом. Такие данные обнародовала Социологическая группа «Рейтинг».

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Отмечается, что путем личного интервью (face-to-face) было опрошено 2 тыс. респондентов из числа населения Украины в возрасте 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.

Согласно обнародованным результатам, «вполне положительно» к идее создания единой поместной церкви в Украине относится 21% респондентов, «скорее, положительно» - 16%. «Совсем плохо» и «скорее, отрицательно» к идее относятся по 9% опрошенных.

Как отмечают социологи, по сравнению с 2014 годом практически не изменилось количество тех, кто выступает за объединение церквей (было 34%), одновременно в полтора раза уменьшилось количество противников этой идеи (было 25%). Вместе с тем возросло количество тех, кто не имеет четкой позиции в этом вопросе - в 2014 году таких было 41%, сейчас 46%.

Согласно данным опроса, наибольшую поддержку создание единой поместной Церкви имеет в среде представителей Украинской греко-католической церкви (66%) и Украинской православной церкви Киевского Патриархата (61%). Зато среди прихожан Украинской православной церкви (МП) больше противников этой идеи (42%), чем сторонников (23%). В то же время 36% представителей УПЦ МП или безразличны к этому вопросу, или же не имеют на него ответа. Среди других категорий верующих преобладают те, кто не имеет четкой позиции относительно такой инициативы.

Объединение церквей имеет наибольшую поддержку на западе страны (61%). В центре эту идею поддерживают 40%, не поддерживают 17%, 43% не имеют позиции. На юге за создание единой церкви выступают 24%, против - 25%, другие - или безразличны (33%) или же затрудняются с ответом (19%). На востоке эта идея пользуется поддержкой у 11% опрошенных, против нее - 20%. 40% не смогли дать ответ, 29% - выразили безразличие.

Идею объединения церквей более склонны поддерживать старшие по возрасту респонденты, женщины, лица с высшим образованием и более обеспеченные.

Две трети тех, кто поддерживает идею объединения, высказались за создание единой поместной церкви на базе УПЦ КП, 16% - за объединение на базе УГКЦ, 7% - УПЦ МП.

Согласно данным рейтинга, с 2014 года заметно уменьшилось количество людей, которые относят себя к конфессии УПЦ (МП): было 22%, а сейчас, в 2017 г., - 17%. К УПЦ (КП) относят себя почти столько же опрошенных, как и в 2014 году, - 31% (в 2014 году - 32%).

Также практически неизменным остается количество людей, относящих себя к греко-католической церкви - в 2014 году таких было 9%, в 2017 году - 10%, а также к другим конфессиям - сейчас 2%, в 2014 году был 1%.

Заметно возросло количество людей, которые называют себя верующими, но не относят себя ни к одной из конфессий - в 2014 году таких было 24%, в 2017 году - 31%.

Количество неверующих людей уменьшилось с 2014 года на 1% - с 7% до 6%. Больше всего представителей УПЦ КП на западе, в центре и на юге страны, меньше всего - на востоке. Основной базис УГКЦ - на западе, УПЦ МП - на востоке страны.