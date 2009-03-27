МИД успокаивает: число отказов в визах сократилось почти вдвое

Министерство иностранных дел Украины констатирует, что количество отказов в выдаче виз гражданам Украины консульскими учреждениями государств – членов ЕС уменьшилась почти вдвое.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД.

В частности, говорится в сообщении, согласно статистическим данным, в 2008 году консульские учреждения государств – членов ЕС выдали гражданам Украины более 1 млн. виз, что на четверть больше, чем в 2007 году. В то же время почти вдвое уменьшилось количество отказов в выдаче виз - до 5% от общего количества визовых ходатайств.

Также, отметили в МИД, постепенно увеличивается процент выдачи долгосрочных многократных виз.

Вместе с тем в министерстве обратили внимание, что украинская сторона постоянно отмечает, что количество выданных виз не может служить основным критерием оценки выполнения Соглашения об упрощенном порядке выдачи виз.

В частности, отметили в пресс-службе, еще происходят случаи с ненадлежащим выполнением положений Соглашения отдельными консульскими учреждениями стран ЕС, но они уже не носят системного характера. Подтверждением этого является существенное уменьшение количества жалоб граждан, поступающих в МИД, добавили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, 26 марта глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА не исключил, что Украина может вернуться к выдаче виз гражданам ЕС, поскольку действующее соглашение между Украиной и ЕС об упрощенном порядке оформления виз во многом остается формальным документом, а Европа весьма неохотно открывает свои границы украинцам.