Спустя семь лет на экраны выходит новая часть фильма об убийце-конструкторе "Пила" (видео)
14:06, 21 июля 2017Общество
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В Америке премьера восьмой части франшизы состоится в предверии Хеллоуина, 27 октября.
Спустя семь лет на экраны кинотеатров выйдет новая часть хоррора "Пила".
В Америке премьера восьмой части франшизы состоится в предверии Хеллоуина, 27 октября.
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Новый фильм имеет название "Головоломка" и вновь рассказывает об убийце-конструкторе, которого полиция и следователи пытаются найти.
Последняя часть фильма "Пила 3D" вышла еще в 2010 году. Однако фанаты хоррора не теряли надежду, что восьмая часть не заставит себя ждать.
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