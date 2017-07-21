Спустя семь лет на экраны выходит новая часть фильма об убийце-конструкторе "Пила" (видео)

Спустя семь лет на экраны кинотеатров выйдет новая часть хоррора "Пила".

В Америке премьера восьмой части франшизы состоится в предверии Хеллоуина, 27 октября.

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Новый фильм имеет название "Головоломка" и вновь рассказывает об убийце-конструкторе, которого полиция и следователи пытаются найти.

Последняя часть фильма "Пила 3D" вышла еще в 2010 году. Однако фанаты хоррора не теряли надежду, что восьмая часть не заставит себя ждать.