Спустя семь лет на экраны выходит новая часть фильма об убийце-конструкторе "Пила" (видео)

14:06, 21 июля 2017
Общество
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В Америке премьера восьмой части франшизы состоится в предверии Хеллоуина, 27 октября. 

Спустя семь лет на экраны кинотеатров выйдет новая часть хоррора "Пила". 

В Америке премьера восьмой части франшизы состоится в предверии Хеллоуина, 27 октября. 

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Новый фильм имеет название "Головоломка" и вновь рассказывает об убийце-конструкторе, которого полиция и следователи пытаются найти.

Последняя часть фильма "Пила 3D" вышла еще в 2010 году. Однако фанаты хоррора не теряли надежду, что восьмая часть не заставит себя ждать.

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Теги: #филь Пила