Твиты Трампа зачитали голосом Голлума из "Властелина колец" (видео)

Ведущий шоу "The Late Show" на телеканале CBS Стивен Кольбер попросил актера Энди Серкиса, сыгравшего Голлума в фильмах "Властелин колец" и "Хоббит", зачитать твиты Дональда Трампа голосом своего персонажа.

Голлум, в частности, зачитал твит Трампа про "covfefe" - слово, значения которого никто не знает. "Что такое covfefe, моя прелесть?" - поинтересовался он.

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Как отметили Кольбер и Серкис после, в исполнении Голлума твиты президента США звучат намного лучше.

Как пишет Медуза, ранее, еще в январе 2017 года, другой актер - Марк Хэмилл - зачитал твиты Дональда Трампа голосом Джокера из "Бэтмена".

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост с неизвестным словом "covfefe". В английском языке такого слова не существует, поэтому, скорее всего, Дональд Трамп допустил опечатку.