Твиты Трампа зачитали голосом Голлума из "Властелина колец" (видео)
Твиты, озвученные актером Энди Серкисом голосом "Голлума", звучат намного лучше.
Ведущий шоу "The Late Show" на телеканале CBS Стивен Кольбер попросил актера Энди Серкиса, сыгравшего Голлума в фильмах "Властелин колец" и "Хоббит", зачитать твиты Дональда Трампа голосом своего персонажа.
Голлум, в частности, зачитал твит Трампа про "covfefe" - слово, значения которого никто не знает. "Что такое covfefe, моя прелесть?" - поинтересовался он.
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Как отметили Кольбер и Серкис после, в исполнении Голлума твиты президента США звучат намного лучше.
Как пишет Медуза, ранее, еще в январе 2017 года, другой актер - Марк Хэмилл - зачитал твиты Дональда Трампа голосом Джокера из "Бэтмена".
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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост с неизвестным словом "covfefe". В английском языке такого слова не существует, поэтому, скорее всего, Дональд Трамп допустил опечатку.