МИД и пограничники подвели итоги первого месяца безвиза

В течение первого месяца с момента введения безвизу граждане Украины активнее всего пересекали границу в авиационных пунктах пропуска, лишь около трети воспользовались биометрическими документами. Об этом пресс-секретарь и помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян сказал во время круглого стола в УНИАН на тему: "украинцы берут Европу штурмом? Итоги безвизового режима с ЕС после первого месяца действия".

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"Если говорить о тенденции первого месяца, то украинцы в очередной раз продемонстрировали, что достаточно спокойно воспринимают любые нововведения, и даже такие революционные, как безвиз. Мы не наблюдаем серьезного увеличения нагрузки на пункты пропуска и увеличение количества украинцев, которые выезжают в Европейский Союз. В то же время активизация у нас, конечно, есть", - сказал Слободян.

Также он добавил, что около трети украинцев, которые за этот период пересекли границы стран ЕС, выезжали с биометрическими паспортами. При этом, по его словам, большинство украинцев, которые в первый месяц безвизу воспользовалась им, уже имели долгосрочные шенгенские визы по биометрическим паспортам, которые были выданы до отмены виз, в 2015-2016 годах.

"Если говорить конкретно о тех, кто воспользовался безвизом, то есть имел только биометрические паспорта без всяких виз и без каких-либо других документов, то таких с 11 июня у нас по состоянию на сегодня 120 тыс. 852 человека. Это составляет около 5% от всего количества украинцев, которые пересекли границу в страны Европейского Союза за этот период", - сообщил представитель Госпогранслужбы.

Вместе с тем Слободян отметил, что больше всего граждане пересекали границу, пользуясь услугами авиационных пунктов пропуска. По статистике, всего таких лиц было около 33%. Далее следуют украинцы, которые пересекли границу с ЕС на участке украинско-польской границы, и, в частности, таких граждан около 25%. Еще примерно 13% украинцев пересекали границу с Венгрией.

"На сегодня мы имеем 51 отказ. Это довольно-таки малый процент. Это меньше, чем 0,5% того количества украинцев, которые уже воспользовались безвизом", - добавил Слободян.

В связи с этим он пояснил, что причинами отказов является превышение срока пребывания в странах ЕС во время предыдущих поездок, а также то, что украинцы не смогли подтвердить цель своих поездок, уже находясь на границе европейских стран.

"Преимущественно, это отсутствие обратных билетов, если мы говорим об авиационном транспорте, отсутствие бронирования номеров в отелях или не смогли подтвердить свою финансовую состоятельность на период пребывания в той или иной стране", - добавил он.

В свою очередь официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич отметил: "У нас есть все основания констатировать, что одна из четырех свобод Европейского Союза – свободное движение, свободное перемещение лиц, людей, является открытой для украинцев, и граждане Украины охотно пользуются этой свободой".

Дипломат сообщил, что количество обращений украинцев в консульства за рубежом за месяц в силу безвизового режима с ЕС увеличилось не существенно.

"Я должен констатировать, что количество обращений граждан Украины в консульские учреждения украины за рубежом за этот промежуток времени, за этот месяц увеличилось примерно на 10%", - сказал Кирилич.

При этом он добавил, что 10% - это средний показатель по ЕС, поскольку в одной стране может быть больше обращений, а в другой - меньше.

"Но мы имеем основания констатировать, анализируя динамику обращений граждан Украины в иностранных учреждений, что она является восходящей и может измеряться, собственно, вот таким показателем", - отметил Кирилич.

По словам дипломата, граждане обращаются в консульства за оформлением свидетельств на возвращение в Украину, если срок пребывания в ЕС превышал разрешенные 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Также украинцы обращались по вопросу оформления биометрических паспортов. Кроме того, украинцы спрашивают об условиях и основаниях, придерживаясь которых, можно пересечь границы ЕС без виз.

"Осведомленность является одной из предпосылок не только для безопасной, но и быстрой поездки, чтобы потом не возникали вопросы, которые возникают", - подчеркнул Кирилич.

Как сообщал УНИАН, с 11 июня вступило в силу решение Европейского Союза о предоставлении гражданам Украины безвизового режима для краткосрочных путешествий в страны ЕС и Шенгенской зоны, за исключением Великобритании и Ирландии.