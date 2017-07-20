В ЕС напомнили, что после введения безвиза Украина должна продолжить бороться с коррупцией

В Европейском Союзе ожидают, что после введения безвизового режима Украина продолжит демонстрировать прогресс в борьбе с коррупцией. Об этом руководитель отдела прессы и информации Представительства ЕС в Украине Юргиса Вильчинскас сказал во время круглого стола в УНИАН на тему: "Украинцы берут Европу штурмом? Итоги безвизового режима с ЕС после первого месяца действия". Мероприятие состоялось в рамках совместного с Представительством Европейского Союза в Украине проекта «#EUkraine».

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"Страна получила не только безвиз, но и получила то, что много реформ, которые привели Украину к безвизу, были также выполнены. И, конечно, для многих из нас реформы в антикоррупционном секторе также важны, и мы, Европейский Союз, тоже будем ждать, что не будет каких-то шагов назад, что будет только прогресс", - сказал Вильчинскас.

Также, говоря о тенденции первого месяца после отмены визовых требований, дипломат сказал, что результат улучшения человеческих контактов между украинцами и европейцами будет все более положительным.

Одновременно Вильчинскас добавил, что все утверждения, которые присутствовали в информационном пространстве о препятствиях после введения безвизу во время свободных путешествий, были ошибочными.

"Все они стали мифами. Сейчас мы видим, что 120 тысяч убедились, как легко перейти границу, как легко попасть в 30 европейских стран, но, конечно, это не означает, что мы сегодня должны остановиться и не говорить дальше о тех правилах, о те условия, которые в принципе каждый гражданин Украины с биометрическим паспортом должен знать", - сказал Вильчинскас.

Как сообщал УНИАН, с 11 июня вступило в силу решение Европейского Союза о предоставлении гражданам Украины безвизового режима для краткосрочных путешествий в страны ЕС и Шенгенской зоны, за исключением Великобритании и Ирландии.