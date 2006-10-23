Блок Тимошенко назвал семь разрушительных последствий ”ручного бюджета”

Фракция БЮТ обращается к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, к политическим силам, которые отстаивают принципы открытости власти, не позволить перевести в кулуарный режим обсуждение и принятие государственного бюджета на 2007 год.

Об этом говорится в заявлении фракции БЮТ по поводу срыва бюджетного процесса в Украине.

Как напоминают в БЮТ, в соответствии с Бюджетным кодексом Украины (ст.41) проект закона о государственном бюджете в первом чтении должен рассматриваться Верховной Радой не позже 20 октября. “Эта дата прошла, но в первом чтении бюджет не рассматривался. Это чрезвычайная ситуация, которая была бы невозможной в любой другой цивилизованной стране мира. Это говорит о срыве бюджетного процесса и глубоком непрофессионализме правительства”, подчеркивается в заявлении.

По убеждению депутатов от БЮТ, “сознательное затягивание рассмотрения бюджета Украины в Верховной Раде свидетельствует, что Кабинет Министров Украины не заинтересован в прозрачном механизме принятия бюджета”.

“Теневой бюджет правительства Виктора ЯНУКОВИЧА нуждается в теневом принятии без участия народных депутатов Украины. Депутатские фракции, народные депутаты, которые входят в Антикризисную коалицию, выполняют прямые указания представителей В.ЯНУКОВИЧА в правительстве, игнорируя обязанности народных депутатов, законы Украины”, считают во фракции БЮТ.

Авторы заявления прогнозируют, что “под надуманными причинами рассмотрение бюджета в первом и втором чтениях будет затягиваться до критического момента. В результате это приведет к принятию бюджета Украины на 2007 в течение одного дня с сохранением всех его теневых оборотов и изъянов”.

Как предупреждают в БЮТ, попытка в ручном режиме принять бюджет страны на следующий год приведет к:

- грубым нарушениям конституционных прав граждан, в частности, соблюдения требований статьи 22 о недопущении сужения содержания и объема существующих прав и свобод при принятии новых законов;

- усилению налогового давления на граждан, малый и средний бизнес в сочетании с налоговыми льготами крупному бизнесу и сокращением поступлений от государственных монополий;

- повышению уровня эксплуатации рабочих и служащих, удельный вес заработной платы которых в ВВП сокращается в интересах наращивания прибылей кланового бизнеса, представители которого оккупировали исполнительскую власть в Украине;

- переводу 2/3 населения в категорию проживающих за чертой бедности - со среднедушевыми совокупными расходами в месяц ниже прожиточного минимума;

- сокращению на 13,3% расходов на социальную защиту и социальное обеспечение, переводу социальных программ в ручной режим управления: условий оплаты труда, определение размера пенсий, льгот, компенсаций, гарантий, социальных пособий, пособий семьям с детьми и других социальных выплат и определение их размера Кабинет Министров Украины переводит на себя;

- сокращению бюджетных дотаций Пенсионному фонду на 5,3 млрд. грн., не повышая при этом пенсии;

- направлению бюджетных средств частным структурам.

В связи с этим фракция БЮТ призывает не допустить срыва бюджетного процесса, не позволить принимать бюджет, которым будут в будущем управлять в ручном режиме и который будет работать на узкий политический круг, а не в интересах граждан страны.

“Мы требуем от правительства действовать в рамках Конституции”, - говорится в заявлении БЮТ.