Правительство упростило условия въезда для адвокатов и правозащитников в оккупированный Крым - МВОТ

Кабинет министров Украины упростил порядок въезда для адвокатов и правозащитников на территорию оккупированного Россией Крыма. Об этом сообщается на странице Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) Украины в Facebook.

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"19 июля Кабинет министров Украины принял постановление «О внесении изменений в Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее». Данный документ упростил механизм пересечения административной границы правозащитникам и представителям независимых правозащитных миссий", - говорится в сообщении.

В частности, постановление предусматривает, что для пересечения административной границы со временно оккупированной территорией правозащитникам будет предоставляться специальное разрешение. Соответствующее разрешение будет оформлять МВОТ.

Постановление было разработано специалистами министерства для того, чтобы максимально облегчить предоставление правовой защиты всем гражданам, права, свободы и интересы которых нарушены незаконными органами власти, их должностными и служебными лицами на территории аннексированного полуострова.

"Для Украины крайне важно делать все возможное, чтобы на полуострове начали действовать независимые правозащитные миссии. Министерство готово участвовать в любых проектах, которые позволят защитить наших сограждан", - говорится в сообщении.