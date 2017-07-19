В Одессе неизвестные облили зеленкой судью, она госпитализирована

В Одессе неизвестные злоумышленники сегодня облили зеленкой судью Хозяйственного суда Одесской области. Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, 19 июля возле автостоянки указанного суда совершено нападение на судью Ирину Малярчук.

Читайте такжеВ Одессе избили участницу экспертной комиссии "Группа 2 мая"«Двое неизвестных подбежали к ней и вылили жидкость зеленого цвета, предположительно, зеленку, на лицо и тело женщины, после чего скрылись в неизвестном направлении. Жидкость содержались в пластиковой бутылке из-под напитка «Пепси». В связи с попаданием данной жидкости в глаза судьи, она госпитализирована», - сообщила пресс-служба. Сотрудники суда сразу вызвали полицию.

В пресс-службе акцентировали, что указанные события дестабилизируют деятельность государственного учреждения, задачей которого является правосудие и защита нарушенных или оспариваемых прав и охраняемых законом интересов юридических лиц и граждан, а также - принятие мер, направленных на предотвращение правонарушений.

«Хозяйственный суд Одесской области заявляет о недопустимости нарушения требований действующего законодательства относительно независимости судебной власти и напоминает о юридической ответственности за совершенные правонарушения, в том числе уголовную ответственность», - подчеркнули в пресс-службе.

В настоящее время на место происшествия прибыла полиция. Проводятся следственные действия. Отмечается, что руководством суда готовятся соответствующие обращения в органы власти.