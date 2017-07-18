За директора Львовского бронетанкового завода внесли 2 миллиона залога: он вышел из-под стражи

Директора госпредприятия «Львовский бронетанковый завод» Романа Тымкива освободили из-под стражи после внесения залога, определенного Соломенским районным судом Киева, в размере 2 млн грн. Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе госпредприятия.

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В пресс-службе не уточнили, кто именно внес залог, отметив, что завтра, 19 июля, во Львове Тымкив в 12.00 даст пресс-конференцию, на которой сообщит все детали.

Как сообщал УНИАН, Тымкив и его заместитель были задержаны утром 14 июля. В пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили, что вышеуказанные и еще несколько чиновников были задержаны в рамках расследования уголовного производства о растрате имущества.

Установлено, что служебные лица Центрального бронетанкового управления Вооруженных сил в сговоре со служебными лицами «Львовского бронетанкового завода», учредителем ООО и при участии фирм с признаками фиктивности разработали и реализовали коррупционную схему по закупке запчастей и комплектующих элементов к бронетанкового вооружения и техники, чем совершили растрату бюджетных средств в 2015 году на сумму 28,5 млн грн.

По данным САП, суть схемы заключалась в том, что вместо новых двигателей для танков Т-72 на самом деле были закуплены двигатели, которые ранее были в использовании. К тому же эти бывшие в употреблении, а иногда и нерабочие двигатели, в 2008-2009 годах уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Минобороны. Кроме того, выпуск этой модели двигателей был прекращен еще с 1990-х годов, о чем инициаторам схемы было хорошо известно.